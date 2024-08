Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Stationierung von US-Raketen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Stationierung von US-Raketen

Europa steht einer imperialistisch gesinnten Regierung in Moskau gegenüber, für die Grenzen nicht zählen und die das in Veröffentlichungen und Äußerungen auch bekundet. Seit der Aufkündigung des INF-Vertrags über die Abrüstung bodengestützter Kurz- und Mittelstreckenwaffen, hat Russland weiter aufgerüstet. Zum Beispiel in der russischen Exklave Kaliningrad. Mit der Hyperschallrakete Kinschal oder dem atomwaffenfähigen Iskander-System liegen nicht nur die baltischen Staaten, sondern auch Warschau oder Berlin in Reichweite. Was Westeuropa gegenwärtig fehlt, sind Raketen, die sich mit Kinschal oder Iskander messen können. Amerikanische Tomahawk-Marschflugkörper oder künftige Hyperschallwaffen hier zu stationieren, bedeutet also nicht mehr als die Herstellung eines Kräftegleichgewichts./yyzz/DP/zb