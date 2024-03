Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Terrorgefahr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Terrorgefahr:

"Die Bedrohungslage sei unverändert hoch, sagt die Bundesinnenministerin. Das IS-Massaker von Moskau und der Fakt, dass Frankreich die höchste Terroralarmstufe ausgerufen hat, betreffen Deutschland also nicht - weil unsere Sicherheitsbehörden schon auf alles vorbereitet sind. Diesen Eindruck will Nancy Faeser zumindest vermitteln. Ob sich die Gefahr tatsächlich erhöht hat, würden wir erst wissen, falls es tatsächlich in Deutschland zu einem Anschlag käme. Alarmismus hilft niemandem. Aber gerade mit Blick auf die vollen Stadien, Fanmeilen und Züge, die in zweieinhalb Monaten zur Fußball-EM das öffentliche Leben beherrschen werden, dürften sich viele Bürger ein Signal wünschen, dass die Politik ihre Sorgen ernst nimmt. Business as usual kann nicht die einzige Antwort sein."