Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Tesla

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Tesla:

"Tesla will seine Produktion in Grünheide verdoppeln. Das stärkt den Wirtschaftsstandort Brandenburg. Schon heute ist die Strahlkraft des Unternehmens im ganzen Land zu spüren. Das bedeutet nicht, dass Kritik unter den Teppich gekehrt werden darf. Im Gegenteil. Fragen nach dem Wasserverbrauch müssen ehrlich beantwortet werden. Eine Aufgabe, die das Landesumweltamt mit fachlicher Kompetenz lösen muss. Dazu zählen vor allem die unterschiedlichen Angaben über den Wasserverbrauch in den verschiedenen Fabriken. Bis zur Entscheidung der Behörden werden einige Monate ins Land gehen. Und das ist auch gut so. Denn ein Für und Wider muss sorgsam abgewogen werden."