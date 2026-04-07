07.04.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Trump und den Ultimaten

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Trump und den Ultimaten:

"US-Präsident Donald Trump ließ das bereits einmal verschobene Ultimatum an den Iran erneut verschieben und stoß neuerliche Drohungen von nochmals größerer Vernichtung aus. Er mag das für klug, weil unberechenbar, halten, doch die Händler an den internationalen Ölmärkten sehen es offenbar anders. Zumindest signalisieren die immer weiter steigenden Preise, dass sie eine schnelle oder gar erfolgreiche Lösung des Konflikts für unwahrscheinlich halten. Hat Trump einen Plan im Krieg gegen den Iran? Es sieht leider immer weniger danach aus. Henry Kissinger wird die Einsicht zugeschrieben, dass schwächere Staaten nur aushalten müssten, um im Krieg gegen eine Supermacht erfolgreich zu bestehen. Danach handeln die Mullahs, darauf waren sie bereits vor dem planlosen Waffengang eingestellt. Trump hat das offenbar nicht berücksichtigt. Diesen Irrtum wird die Welt teuer bezahlen müssen."/yyzz/DP/he

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