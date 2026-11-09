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09.11.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum 9. November
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum 9. November:
"Als am 9. November 1989 und danach Ostdeutsche die Freiheit umarmten, wussten sie noch, wie sich das Gegenteil davon anfühlt. Viele haben das sehr schnell vergessen und sind später in Scharen zu einer Partei übergelaufen, die so gern die Geschichte umschreiben, die Deutschen vom angeblichen Schuldkult befreien und nationalen Wahn ausleben möchte. Das demokratische Eis ist leider sehr dünn. Und zur Wahrheit gehört, dass die Neunten-November-Ereignisse lange zurückliegen. Das jüngste von ihnen, der Mauerfall, ereignete sich vor 37 Jahren. Wahrscheinlich brauchen wir einen neuen 9. November. Aber die Mauer ist weg, was jetzt kommen würde, könnte wieder schrecklich sein."/yyzz/DP/he
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