Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Förderstopp von Energiesparhäusern

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung' zum Förderstopp von Energiesparhäusern:

"Mit dem Beschluss, den Energieeffizienzstandard EH55 künftig nicht mehr zu fördern, sondern vorzuschreiben, verteuert Habeck das Bauen. Und zwar in einer Zeit, in der die Preise ohnehin nur noch eine Richtung kennen: nach oben. Das Ziel der Ampel, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen, rückt so auf jeden Fall nicht näher. Vor allem kleine Bauherren, Familien etwa, die sich ein Eigenheim leisten wollen, trifft der Zielkonflikt zwischen Klimaschutz und günstigem Wohnraum besonders hart. Die beste aller Altersvorsorgen rückt für viele Interessenten in immer weitere Ferne. Die Ampel-Regierung sollte sich gut überlegen, wie weit sie diesen Konflikt zuspitzt."/yyzz/DP/he