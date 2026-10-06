06.10.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur AfD und Europa

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur AfD und Europa:

"Eine Entteufelung, wie sie Marine Le Pen in Frankreich ihrer Partei auferlegt hat, hielt die AfD bisher nicht für notwendig. Die AfD ist extrem, und sie findet das auch gut so. Doch zumindest in einem zentralen Politikfeld machen die Rechten jetzt einen Schwenk weg von maximalradikalen Forderungen und hin zu einem pragmatischeren Umgang: der Europapolitik. Mit Blick auf die Landtagswahlen in westdeutschen Flächenländern und die Bundestagswahl in den kommenden Jahren ist der Kursschwenk fast schon logisch. Wähler, welche die extrem rechte Partei weiter wachsen lassen können, sind überwiegend im bürgerlichen Lager zu finden. Dort kommt es gar nicht gut an, wenn eine Partei am Fundament des deutschen Wohlstands rüttelt. Klar ist: Eine populistische Partei ist nicht erfolgreich, wenn sie Positionen vertritt, die eine breite Mehrheit der Bevölkerung ablehnt."/yyzz/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX vor positiver Eröffnung -- Asiens Börsen mit Gewinnen
An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen