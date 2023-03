Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Kriminalitätsstatistik

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Kriminalitätsstatistik:

"Es ist ein markiger Satz, mit dem Bundesinnenministerin Faeser die Vorstellung der Kriminalstatistik 2022 einleitete: "Wir leben in einem starken Rechtsstaat, in dem sich sicher leben lässt." Nun gehört Selbstlob zum politischen Geschäft. Aber "sicher leben" ist relativ. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern stimmt das natürlich. Aber bezogen auf die aktuelle Kriminalitätsentwicklung liegt die SPD-Politikerin mit ihrer Einschätzung ziemlich daneben. Denn praktisch auf allen Gebieten sind die Kriminalitätszahlen im vergangenen Jahr nach oben gegangen. Speziell der Anstieg von Gewalttaten und auch die Zunahme von Angriffen auf Einsatzkräfte der Polizei werfen einen gewaltigen Schatten auf das geschönte Bild, mit dem die neben ihren Länderkollegen für die Kriminalitätsbekämpfung zuständige Ministerin die Lage in Deutschland beschreibt."