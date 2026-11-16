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16.11.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Märkischen Oderzeitung' zu Ukraine Verhandlungen
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkischen Oderzeitung' zu Ukraine Verhandlungen
Es gibt zwei neue Entwicklungen, die im Vergleich zu vergangenen Ukraine-Verhandlungen zumindest ein wenig Hoffnung machen. Zum einen ist es das von den Amerikanern verkündete Zugeständnis Russlands, dass neben den USA und der Ukraine auch die Europäer bei künftigen Gesprächen mit am Tisch sitzen könnten - das von Russland allerdings noch mit einem Fragezeichen versehen wird. Auf die Gelegenheit, selbst aktiv zu werden, haben die europäischen Ukraine-Unterstützer lange hingearbeitet. Die zweite aktuelle Entwicklung: Russlands Angebot zu Verhandlungen über die europäische Friedensordnung. Diese wird nach dem Ukraine-Krieg eine andere sein, weil Russland die bisherige gebrochen hat. Es hilft also nicht, darauf zu verweisen, dass es bestehende Abkommen für die europäische Sicherheit bereits gibt. Sie müssen neu verhandelt und vor allem abgesichert werden./yyzz/DP/zb
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