Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Macron/Ukraine-Krise

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Macron/Ukraine-Krise:

"Macron ist nicht naiv. Er weiß, dass Putin ein skrupelloser Gegner ist. Im Präsidentschaftswahlkampf 2017 hat Macron das zu spüren bekommen und es seither immer wieder erlebt. Aber der französische Präsident will führen. Er handelt mit dem Mut desjenigen, der überzeugt ist, dass Europa sein Schicksal selbst in die Hand nehmen muss. Europa kann und soll, wenn es nach Macron geht, seine strategische Unabhängigkeit in geopolitischen Fragen stärken. Obendrein ist er überzeugt: Solange geredet wird, schweigen die Waffen."/yyzz/DP/he