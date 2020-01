Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Organspende

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Organspende:

"So oder so müssen die Bürger freilich viel umfassender über die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der modernen Transplantationsmedizin informiert werden. Dabei sollten ebenfalls Misstrauen und Ängste - etwa darüber, was der Hirntod bedeutet oder vor einer Vermarktung von Spenderorganen - abgebaut werden. Und: Organe zu spenden, ist ein Akt der Nächstenliebe. Auf jeden Fall jedoch gilt jenen Medizinern Dank und Anerkennung, die mit großem Einsatz Organe entnehmen und mit dem Transplantieren Leben retten."/al/DP/he