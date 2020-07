Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu China

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu China:

"In den 15 Jahren ihrer Amtszeit hat Kanzlerin Angela Merkel China zwölfmal besucht. Stets stand die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen im Mittelpunkt, mit Erfolg: Deutsche Exporte nach China verfünffachten sich seit 2005. Zwar sprach Merkel Menschenrechtsverstöße immer wieder an, nie aber stand dies dem Geschäft im Wege. So würden die Europäer ihre profitable Ambivalenz gegenüber China gern noch eine Weile auskosten - erst recht in der Corona-Pandemie, da der gesamte amerikanische Kontinent als Absatzmarkt auf der Kippe steht, während sich China rasch zu erholen scheint. Die Vehemenz, mit der die USA jetzt zur Front gegen Peking aufrufen, lässt erahnen, dass sich Europa im amerikanisch-chinesischen Großkonflikt nicht mehr lange wegducken kann."/be/DP/nas