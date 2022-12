Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Gaspreis/Strompreis

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Gaspreis/Strompreis:

"Glücklicherweise ist bei Strom- und Gaspreisen relativ leicht nachzuweisen, ob sie gerechtfertigt sind oder nicht, weil die Beschaffungskosten über die Energiebörsen transparent sind. Nicht zuletzt wird die Beweislastumkehr zugunsten des Bundeskartellamtes eine abschreckende Wirkung auf die Unternehmen haben. Realistisch betrachtet wird es aber noch viele andere Lücken geben, um sich am Ende an den Abwehrschirmen zu bereichern. Reichen die geplanten Gegenmaßnahmen nicht aus, muss der Staat härter durchgreifen. Dann sollte zumindest befristet eine staatliche Genehmigung der Strom- und Gaspreise eingeführt werden. Sollte sich herausstellen, dass clevere Kunden die Regelungen zu ihren Gunsten ausnutzen, muss auch hier konsequent eingeschritten werden. Tricksereien in diesen schwierigen Zeiten sind wahrlich kein Kavaliersdelikt."/be/DP/he