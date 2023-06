Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Gegenoffensive der Ukraine

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Gegenoffensive der Ukraine:

Die lange angekündigte ukrainische Gegenoffensive könnte in Kürze beginnen, Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt, sein Land sei bereit, die von russischen Besatzern eingenommenen Gebiete zu befreien. Männer, Frauen und Kinder in der Ukraine werden weiterhin einen hohen Blutzoll dafür zahlen, die eigene Existenz und die Sicherheit in Europa zu verteidigen. Es ist zu hoffen, dass die Waffen der westlichen Staaten ausreichen, um Russland jetzt zurückzuschlagen und Friedensverhandlungen zu ermöglichen, bevor den Unterstützern in Europa die Luft ausgeht und bevor die USA in den Präsidentschaftswahlkampf ziehen. Nicht auszudenken, was passiert, falls Donald Trump wieder ans Ruder kommt, der sich nach eigenen Worten "großartig" mit Putin verstanden hat./yyzz/DP/mis