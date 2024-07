Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu gleichwertigen Lebensverhältnissen

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu gleichwertigen Lebensverhältnissen:

"Hierzulande hingegen haben sich die Unterschiede sogar verringert. Das ist eine klare Erfolgsgeschichte, die nicht nur mit Bundesförderung, sondern oft auch mit kluger Standortpolitik in den Ländern und vor Ort zu tun hat. Mit dem Ergebnis, dass man vielerorts beides haben kann: naturnahes, ländliches Leben und gute Infrastruktur. Diese Wahlfreiheit zu erhalten und zu fördern, ist zu Recht in der Verfassung verankert.

Sie tatsächlich zu gewährleisten, wird aber in vielen Regionen, vor allem im Osten der Republik, mit zunehmender Alterung der Gesellschaft immer schwieriger. Je weniger Menschen in einem Dorf leben, desto teurer wird die Grundversorgung. Mit jeder geschlossenen Arztpraxis wächst der Frust der Menschen in diesen Regionen, die sich zunehmend abgehängt fühlen."/DP/jha