Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Großbritannien

HALLE (dpa-AFX) - Die "Mitteldeutsche Zeitung" zu Großbritannien:

"Viele Probleme, mit denen sich die Tories konfrontiert sehen, sind hausgemacht. Die Liste reicht von den Lügen und Halbwahrheiten des Ex-Premiers Boris Johnson bis zu dem neoliberalen Kurs von Liz Truss, der die Märkte in Aufruhr und die Menschen in Panik versetzte. Gekrönt wurde dies von der Kehrtwende diese Woche, nach welcher von den versprochenen Maßnahmen so gut wie nichts übrig blieb. Die Folgen sind für die Konservativen fatal. Das Vertrauen der Bevölkerung ist erschüttert, eine Wiederwahl für die Tories nahezu unmöglich. Es wird Jahre dauern, um den Ruf der Partei wiederherzustellen."/yyzz/DP/men