Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Israel/Iran

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Israel/Iran:

Außerdem hätte ein iranisch-israelischer Krieg ein extremes Eskalationspotenzial. Die Mittelmacht Deutschland ist zu groß geworden, um sich da rauszuhalten. So müssen der Kanzler und seine Außenministerin einerseits deutlichere Signale an den Iran senden. Der iranischen Machtausdehnung muss Einhalt geboten werden. Das bedeutet unter anderem, Waffen an Israel zu liefern - und die Revolutionsgarden auf die Terrorliste der EU zu setzen. Andererseits muss die Bundesregierung versuchen, die israelische Regierung von Überreaktionen abzuhalten, gegenüber dem Iran wie gegenüber den Palästinensern./nme/DP/mis