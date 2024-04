Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Kosten für die Litauen-Brigade

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Kosten für die Litauen-Brigade:

"Boris Pistorius' finanzpolitischer Sprengsatz war gewiss bis ins Bundesfinanzministerium zu hören. Dort sollen in den nächsten Wochen der Bundeshaushalt für das Jahr 2025 und die mittelfristige Finanzplanung entstehen. Der Betrag zehn Milliarden Euro macht abermals klar: Ohne neue Schulden wird beides absehbar nicht gelingen. Die laufenden Kosten der Litauen-Brigade werden schließlich ebenfalls horrend sein. Hinzu gesellen sich nötige Investitionen in die Ankurbelung der Wirtschaft, für Digitalisierung und Klimaschutz. Verteidigungsminister Boris Pistorius will Finanzminister Christian Lindner (FDP) Beine machen. Nur bleibt fraglich, ob der auch wirklich bezahlt."/yyzz/DP/he