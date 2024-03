Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Putin-Rede

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Putin-Rede:

"Wenn man ihm so zuhört und auf seine bisherige Amtszeit von 24?Jahren schaut, könnte man trotz gelenkter Staatsmedien auch im Inland auf die Frage kommen, warum es Russland trotz Putin noch so schlecht geht. Zweifel könnten aufkommen, ob es sich dafür lohnt Väter, Ehemänner in einem Angriffskrieg gegen die Ukraine verheizen zu lassen, der zwar laut Putin eine "Spezialoperation" ist, aber trotzdem Tote produziert. Wie lange sich Angehörige damit trösten lassen, dass ihre Liebsten den Heldentod sterben, mag davon abhängen, wie lange dieser Krieg noch dauern und ob Putin weitere Länder angreifen wird."/nme/DP/jha