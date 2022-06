Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zur Reise von Scholz nach Kiew

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zur Reise von Scholz nach Kiew:

Für eine Scholz-Reise nach Kiew passt nun einiges zusammen: Die ersten Marder-Schützenpanzer, die die Ukraine so dringend angefragt hat, scheinen repariert und einsatzfähig. Und gerade hat Scholz den West-Balkan-Ländern bei einem Besuch versichert, sich in der EU auch für ihren Wunsch nach Aufnahme einzusetzen. Es könnte entscheidend sein dafür, dass Länder wie Österreich ihren Widerstand gegen einen Kandidatenstatus für die Ukraine beim EU-Gipfel in zwei Wochen aufgeben. Dann könnte sich das Warten von Scholz gelohnt haben. Eins aber wird wohl nicht passieren. Die Reise von Scholz, Macron und Draghi wird den Krieg nicht beenden. Dafür muss sich Putin bewegen, und zwar nicht nach Kiew./yyzz/DP/mis