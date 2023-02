Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zur Ukraine

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zur Ukraine:

"Diverse offene Fragen verdienen eine Antwort, zum Beispiel diese: Will der Westen der Ukraine auch helfen, russische Truppen von der Krim zu vertreiben? Oder soll nur der Zustand vom Februar 2022 erreicht werden? Was aber hätte Moskau im Gegenzug zu bieten, wenn man der Armee einen blutigen Kampf auch um die bereits 2014 annektierten Gebiete erspart und insofern wieder zu rein diplomatischen Anstrengungen zurückkehrt? Über Frieden zu reden, vor allem erst mal über einen Waffenstillstand, ist jedenfalls nicht per se ein naives Projekt, wie manche glauben. Es kann auch, richtig angepackt, den Anfang vom politischen Ende Wladimir Putins bedeuten."