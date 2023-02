Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zur Ukraine

HALLE (dpa-AFX) - 'Mitteldeutsche Zeitung' zur Ukraine

Der Weg zum Frieden in der Ukraine wird steinig. Es wünschen sich wahrlich nicht nur jene Bürger Frieden, die mit eigenen Manifesten Demonstrationen organisieren. Es ist eine weit verbreitete Sehnsucht in der ganzen Welt, dass der Krieg endlich aufhört. Man könnte so viel sinnvoller Kraft und Geld in die Bekämpfung von Hunger und Klimawandel oder in Bildung investieren. Nur, es hat niemand einen aussichtsreichen Plan dafür. In der Ukraine wird auch über die Weltordnung entschieden. Das muss allen klar sein, die in Frieden leben wollen./yyzz/DP/zb