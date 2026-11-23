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23.11.2026 08:04:38
Pressestimme/'MK': Europäer müssen konstruktiv sein
MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Tageszeitung "Moskowski Komsomolez" geht davon aus, dass Russland, China und die USA nach ihrem Gipfeltreffen eine abgestimmte Position zur Ukraine haben. Das Blatt schreibt am Montag:
"Wladimir Putin schlug nach dem China-Gipfel den Vertretern der europäischen Staaten vor, nach Russland zu kommen, um Sicherheitsfragen und die Aussichten auf eine Lösung des Ukraine-Konflikts zu erörtern. Formal gesehen geht es darum, dass sie ihre Position darlegen. Tatsächlich geht es darum, ihnen abgestimmte Entscheidungen mitzuteilen.
Denn der stellvertretende russische Außenminister (Sergej Rjabkow) betonte: Ein möglicher Besuch von Vertretern Großbritanniens, Deutschlands und Frankreichs in Moskau bedeute keineswegs, dass sie in die Verhandlungen einbezogen würden. Wenn sie sich konstruktiv verhalten, werden sie einbezogen; wenn nicht, dann eben nicht. (...)
Die Europäer tun so, als würden sie nachdenken. Die völlig durchgedrehten Russophoben sträuben sich noch, während die Vernünftigeren sagen: Wir müssen hinfahren."/fko/DP/zb
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