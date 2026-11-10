Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Aigner/Söder

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Aigner/Söder:

"Ist der Gestaltungsanspruch der CSU mit der Kür Aigners erschöpft? Nach "normaler" Partei-Arithmetik ist der Weg von CSU-Chef Söder ins Kanzleramt nun verbaut. Doch normal ist in diesen Zeiten nichts mehr. Der 59-Jährige hat seine Durchsetzungsfähigkeit oft bewiesen. Nun auch Aigner durchgeboxt zu haben macht ihn stärker, nicht schwächer. Bundespräsidentenwahlen waren in der Vergangenheit verlässliche Vorboten für neue Koalitionen. Neben Union und SPD haben auch die Grünen signalisiert, die auf Ausgleich bedachte Aigner wählen zu wollen. Eine Kenia-Regierung im Bund nach den nächsten Wahlen würde Herausforderungen mit sich bringen, die auch den Stärksten an seine Grenzen brächten. Oder gerade den Stärksten bräuchten, um sie zu meistern."/DP/jha