Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Ampel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Ampel:

Ist das eine Regierung oder nur noch die Karikatur davon? In atemberaubendem Tempo zerfällt die Autorität des Kanzlers in der Ampelkoalition. Teile der FDP kündigen an, im Bundestag mit der Union für die Taurus-Lieferung an Kiew zu stimmen. Ein unerhörter Vorgang und Affront gegen Olaf Scholz. Zugleich blockieren die Grünen das mit SPD und FDP vereinbarte Bundesgesetz zur Bezahlkarte für Asylbewerber. Und SPD-Fraktionschef Mützenich brüskiert den eigenen Kanzler und die FDP, indem er die von beiden abgelehnte Aufhebung der Schuldenbremse auf die Tagesordnung setzt. Egal ob Asyl, Etat, Verteidigung oder Wirtschaft, überall herrscht Zerrüttung. Während nebenan in Europa ein Krieg tobt und die Wirtschaft abschmiert, wird das Chaos in der Regierung zum Risiko für Sicherheit und Wohlstand. Der Kanzler steht vor den Trümmern seiner Politik - und bald vermutlich auch seiner Regierung./nme/DP/mis