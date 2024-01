Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Bauernprotesten

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Bauernprotesten:

"So leicht wird die Ampel die Geister, die sie mit ihrem tölpelhaften Agrardiesel-Beschluss gerufen hat, nicht mehr los. Die Bauern sind, das hat die gestrige Großdemonstration gezeigt, in Berlin angekommen. Sie sind ein neuer Akteur der Bundespolitik und bleiben es, auch wenn ihre Traktoren wieder weg sind. Denn mit der Forderung, die Politik müsse "raus aus der Berliner Blase" und wieder auf die arbeitenden Bürger schauen, haben sich die Landwirte zur Stimme der gesellschaftlichen Mitte gemacht, die sogar beim Bundespräsidenten Gehör findet. Gescheitert ist hingegen der vom Kanzler und Klimaminister Habeck gestartete Versuch, die Bauern in die Ecke rechter Umstürzler zu drücken und den Protest mit einem Machtwort zu beenden. Die Regierung steht schwer angezählt in der Ecke. Doch haben nicht die Mistgabeln der Bauern sie dorthin gebracht, sondern die eigene Empathielosigkeit und eine schier unglaubliche Fehlerserie."/scp/DP/jha