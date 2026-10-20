20.10.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Berlin

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Berlin:

"In puncto Skrupellosigkeit waren Grüne und SPD, trotz ihres Gestus der moralischen Überlegenheit, der Union schon immer weit voraus. Berlin setzt dem nun die Krone auf: Gegen alle Warnungen setzen beide Parteien ihr Bündnis mit Linksradikalen durch. Und die Bundesführungen beider Parteien? Die verschoben die Verantwortung für den Kulturbruch, der antisemitischen Extremen die Führung überlässt, schlicht in die Verantwortung ihrer Landesverbände. Das ist absurd. Derweil vergeht kein Tag, an dem Spitzenleute beider Parteien nicht den Zeigefinger heben, um die Union vor jeglichem Kontakt mit der AfD zu warnen. Man ahnt, was aus dieser Doppelmoral folgt: Dem Kanzler wird es immer weniger gelingen, die eigene Partei zu bändigen. So bringt Rotgrün beide Brandmauern zum Einsturz."/DP/jha

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