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15.07.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Berlin/Arbeitspflicht für Transferempfänger
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Berlin/Arbeitspflicht für Transferempfänger:
"Was ist in den Augen von Linken, SPD und Grünen noch schlimmer als ein lügender Tennis-Bürgermeister? Einer, der Asylbewerber und generell Grundsicherungsempfänger dazu verpflichten will, die Müll-Hauptstadt Berlin zu putzen. Den empörten Reaktionen nach zu urteilen, ist dem neuen CDU-Spitzenmann Stefan Evers mit seinem Vorschlag ein Blitzstart in den Berlin-Wahlkampf gelungen. Vorgänger Kai Wegner hat es jedenfalls in gut drei Jahren als Regierender nicht geschafft, auch nur ein einziges Mal ein solches Echo auszulösen. In Wahrheit hatte auch er ja auch nur die Politik seiner linken Vorgänger in leicht abgeschwächter Form fortgesetzt."/yyzz/DP/men
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