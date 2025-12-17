Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Berlin-Gipfel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Berlin-Gipfel:

"Es bleibt dabei: Solange sich Putin auf dem Schlachtfeld bessere Chancen ausrechnet als am Verhandlungstisch, wird er von seinem Kriegsziel, die gesamte Ukraine zu unterwerfen, nicht lassen. Einen Teilerfolg immerhin konnte der Kanzler erzielen: Es gibt nun zum ersten Mal und bis auf weiteres so etwas wie eine abgestimmte Position zwischen Europa, der Ukraine und den USA. Eine europäische Schutztruppe für die Ukraine soll es nach einem Friedensschluss geben und ein US-Beistandsversprechen, das dem der Nato nahe kommen soll. Wie nahe bleibt aber offen, US-Bodentruppen schließt Trump aus. Damit können sich weder die Ukraine zufriedengeben noch die Europäer. Denn schicken sie eines Tages Blauhelme und zündelt Putin dann weiter, öffnen sich für die Europäer die Tore zur Hölle."/yyzz/DP/nas