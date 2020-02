Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu CDU/Kandidatenkür

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu CDU/Kandidatenkür:

"In dem Moment, in dem sie Merkel den Parteivorsitz vor die Füße geworfen hat, ist Kramp-Karrenbauers ohnehin schwache Autorität vollends erloschen. Ihr Plan, die Kandidatenkür "von vorne" zu führen, und das bis in den Sommer hinein, ist eine Totgeburt. Was jetzt kommt, ist ein Guerillakampf bis hinein in kleinsten Parteigliederungen - falls die beiden Flügel-Anführer Armin Laschet und Friedrich Merz sich nicht einigen. Markus Söder könnte ein Kompromisskandidat sein, der bürgerlichen Wählern wieder eine Heimat gibt. Doch sich auf ihn zu verständigen, dürfte die Egos der beiden CDU-Platzhirsche vor unüberwindliche Hürden stellen. Nein: Dieser Zeitplan funktioniert nicht. Zieht die Union ihn dennoch durch, hat Deutschland im Sommer mit Grünen und AfD zwei neue Volksparteien. Und eine weitere Volkspartei a.D."/yyzz/DP/nas