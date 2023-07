Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu CDU/Linnemann

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu CDU/Linnemann:

"An der nicht desolaten, aber doch unbefriedigenden Lage, in der sich die 27-%-Union befindet, ist Merz nicht ganz unschuldig. Ihm fehlt die Spielidee. Der CDU-Chef schwankt zwischen klarer Kante und Anbiederung an seine Gegner vom Merkel-Flügel. Sein bisheriger Generalsekretär Mario Czaja war sein Friedensangebot an den linken Teil der Partei. Doch das funktionierte nicht: Weder gab Czaja der CDU Profil, noch hielt er die Wüsts und Günthers davon ab, die Machtfrage zu stellen und Merz als Kanzlerkandidaten zu sabotieren. Der Mittelständler Linnemann, Chef der CDU-Grundsatzkommission und schon immer glühender Merz-Anhänger, ist da ein ganz anderes Kaliber: konservativ, inhaltlich stark, eloquent, angriffslustig. Wenn er für die Union fortan die Flanke zur AfD absichert und Themen besetzt, die mangels Alternative bisher Merz selbst beackern musste, eröffnet das für Parteichef die Möglichkeit, selbst konzilianter aufzutreten und die Mitte in den Blick zu nehmen."/DP/jha