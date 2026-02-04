|
04.02.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu CDU/Sozialstaat
MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu CDU/Sozialstaat:
"Die CDU tappt gerade in eine gefährliche Falle: Je weniger Sozialstaatsreformen die Union in der Koalition durchsetzen kann, desto stärker kommt der erhobene Zeigefinger an die Bürger zum Einsatz - und desto abstruser werden die Ideen aus dem Wirtschaftsflügel: Die Forderung, die Kassen sollten nicht mehr für den Zahnarzt zahlen, stammt direkt aus dem neoliberalen Gruselkatalog. Und die Bürger lassen sich von Politikern zu Recht auch ungern der "Lifestyle"-Teilzeitarbeit bezichtigen, wenn sie angesichts rekordhoher Abgaben Lebensentscheidungen anders treffen, als die Wirtschaft es gern hätte. Die Grünenchefin ließ sich die Steilvorlage nicht entgehen: Warum nur "verachte" Kanzler Merz die Deutschen so sehr? Gegenfrage an die Grünen: Warum nur trauen sie den Deutschen so wenig zu, dass sie selbst kleinste Korrekturen an Bürgergeld oder Rente wütend bekämpfen?"/yyzz/DP/nas
