Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Corona/Schulschließungen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" schreibt zum Corona-Virus und damit einhergehenden Schulschließungen:

Noch ansteckender als das Corona-Virus ist die um sich greifende Panik. Das ist im Prinzip richtig, doch darf notwendige Besonnenheit nicht mit mangelnder Entschlossenheit im Umgang mit der Krise verwechselt werden. Auffällig ist, dass andere Länder beherztere Maßnahmen anordnen als der deutsche Gesundheitsminister: Dort werden wie in Italien Schulen geschlossen, wie in Frankreich alle Großveranstaltungen verboten, wie in Israel Grenzen geschlossen und wie in den USA Fiebermessungen an Flughäfen angeordnet. Nur so gerät man nicht in die unangenehme Lage, der Entwicklung hinterherzulaufen. Eine zweiwöchige Schließung unserer Schulen wäre kein "Maßnahmenoverkill", wie der Lehrerverbandschef meint, sondern ein Weg, das hochdynamische Infektionsgeschehen etwas zu bremsen./al/DP/eas