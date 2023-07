Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu CSU/Grundnahrungsmittel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu CSU/Grundnahrungsmittel:

"Seit die CSU in Berlin in der Opposition schmort, kennt ihr Einfallsreichtum in Sachen Steuersenkungen keine Grenzen mehr. Erben sollen das selbst genutzte Häuschen steuerfrei erhalten, Wirte dauerhaft nur noch 7% Mehrwertsteuer berappen und Grundnahrungsmittel komplett von der Steuer befreit werden. Schon klar: CSU-Chef Söder will in elf Wochen Wahlen gewinnen, und ihm gefährlich im Nacken sitzt sein listiger Koalitionspartner Aiwanger. Es ist das Privileg der Opposition, Freibier für alle zu fordern und lästige Fragen nach der Gegenfinanzierung unbeantwortet lassen zu dürfen. Lässt man den kleinen Schönheitsfehler, dass am Ende irgendwer für die Entlastungen aufkommen muss, beiseite, hat der CSU-Vorschlag einer auf null gesenkten Steuer auf Grundnahrungsmittel dennoch viel Charme. Am spürbarsten wäre die Entlastungswirkung bei Ärmeren, die einen großen Teil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssen. Und die Inflation würde so auch bekämpft."/yyzz/DP/he