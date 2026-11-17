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17.11.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Dreiergipfel Putin/Xi/Trump
MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Dreiergipfel Putin/Xi/Trump:
"Die Chefs der drei Atommächte USA, Russland und China an einem Tisch: Das gab es noch nie. Dass die Premiere nun just mit dem treulosen US-Präsidenten Trump stattfindet, weckt bei den Europäern zu Recht Ängste, dass die Großen wie 1945 in Jalta zusammenkommen, um die Ukraine und den Kontinent erneut aufzuteilen. Zwei Erfolge haben sich die Europäer aber zuletzt erkämpft: erstens einen Platz am Verhandlungstisch, auch wenn sie dort mit einem halben Fußballteam auflaufen. Zweitens den US-Vorschlag, der Kreml solle den Nato-Beitritt der Rest-Ukraine im Tausch gegen die Abtretung des gesamten Donbass akzeptieren. Darin steckt Trumps Eingeständnis, dass die Ukraine doch nicht so leicht am weltpolitischen Wühltisch zu verramschen ist."/yyzz/DP/he
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