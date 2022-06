Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu G7

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu G7:

"Putin hat sich abermals getäuscht: Ausgerechnet der deutsche Kanzler, auf dessen vermeintliche Nachgiebigkeit man in Moskau zu Kriegsbeginn so große Hoffnungen gesetzt hatte, schwört den Westen auf weitere Maßnahmen gegen Russland ein. Die G7 müssten "harte, aber notwendige Entscheidungen" treffen und den "Druck auf Putin weiter erhöhen", so Olaf Scholz. Eine dieser Maßnahmen sickerte bereits am Vorabend des Nato-Treffens durch: Putins Ankündigung, atomwaffenfähige Raketen in Belarus zu stationieren, kontert die Nato mit der Aufstockung ihrer schnellen Eingreifkräfte von 40 000 auf 300 000. Putins Propaganda mag die Elmauer "G7-Gipfelshow" ins Lächerliche zu ziehen versuchen, aber die hektischen Moskauer Manöver - die Raketen auf Kiew, Putins bescheidene Reisediplomatie in Tadschikistan und Turkmenistan - zeigen, dass die Demonstration der Einigkeit des Westens und dessen Avancen an die Schwellenländer den Kreml nervös machen."/kkü/DP/men