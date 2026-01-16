Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Grönland/Merz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Grönland/Merz:

"Ob der 13-köpfige Erkundungstrupp, den der Kanzler via Dänemark nach Grönland schickt, Donald Trump wohl mehr beeindruckt als der zusätzliche dänische "Hundeschlitten", über den der US-Präsident so gern spottet? Klar kann man das kleine Expeditionscorps der Bundeswehr belächeln. Aber es ist doch ein Zeichen: dezent genug, um Trump, den man als Helfer in der Ukraine braucht, nicht zu sehr zu ärgern. Aber auch ausreichend deutlich, um kritischen republikanischen Wählern und Abgeordneten zu signalisieren, dass in Grönland der Fortbestand der Nato und überhaupt des Westens auf dem Spiel steht. Und dass Trump mit dem Feuer spielt. Denn das ist das einzige Ass, das die Europäer derzeit im Ärmel haben: Die meisten Trump-Wähler lehnen dessen Agieren in Grönland klar ab."/yyzz/DP/nas