|
16.01.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Grönland/Merz
MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Grönland/Merz:
"Ob der 13-köpfige Erkundungstrupp, den der Kanzler via Dänemark nach Grönland schickt, Donald Trump wohl mehr beeindruckt als der zusätzliche dänische "Hundeschlitten", über den der US-Präsident so gern spottet? Klar kann man das kleine Expeditionscorps der Bundeswehr belächeln. Aber es ist doch ein Zeichen: dezent genug, um Trump, den man als Helfer in der Ukraine braucht, nicht zu sehr zu ärgern. Aber auch ausreichend deutlich, um kritischen republikanischen Wählern und Abgeordneten zu signalisieren, dass in Grönland der Fortbestand der Nato und überhaupt des Westens auf dem Spiel steht. Und dass Trump mit dem Feuer spielt. Denn das ist das einzige Ass, das die Europäer derzeit im Ärmel haben: Die meisten Trump-Wähler lehnen dessen Agieren in Grönland klar ab."/yyzz/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.