Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Jusos/Koalition

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Jusos/Koalition:

"Bis Freitag hofft der Kanzler die Renten-Rebellen in seiner Partei endlich weichgeklopft zu haben. Sollte Merz für die Zeit danach auf ein paar besinnliche Adventstage spekuliert haben, dann kann er die nach dem Juso-Kongress vergessen: Die vulgären Szenen dort, der offen gezeigte Hass auf den Koalitionspartner und die Machtlosigkeit der SPD-Spitze, die nun den Bürgergeldkompromiss wieder aufschnüren will, lassen für die Zukunft der Regierung Schlimmes befürchten. Bisher hat die Unionsspitze die JU-Rebellen auch mit dem Argument zu überzeugen versucht, dass die SPD danach bei anderen Themen nachgiebiger sein werde. Dafür aber spricht nach diesem Wochenende noch weniger als vorher. Die Union wird, wenn sie dieses Bündnis und den Job ihres Kanzlers retten will, Kröten zu ihrer Leibspeise erklären müssen. Und mehr davon schlucken müssen, als gut ist für sie und das Land."/yyzz/DP/nas

