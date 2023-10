Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Landtag Bayern/Haftbefehl gegen AfD-Politiker

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Landtag Bayern/Haftbefehl gegen AfD-Politiker:

"Landtagspräsidentin Ilse Aigner tut gut daran, von Anfang an eine klare Linie anzukündigen und härtere Strafen bei Vergehen in Aussicht zu stellen. Die (völlig zerstrittene) AfD hatte das Plenum in ihrer ersten Legislaturperiode mehrfach gezielt als Schauplatz für Eklats genutzt. Einer blieb demonstrativ beim Gedenken an den ermordeten Walter Lübcke in der ersten Reihe sitzen. Ein anderer trat während einer Corona-Debatte mit Gasmaske ans Rednerpult. 25 Jahre kam der Landtag ohne Rügen aus, in der letzten Periode waren es dann 25. Demokratie braucht eine harte Streitkultur. Einen Verfall der Sitten aber braucht sie sicher nicht."