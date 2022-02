Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Lauterbach

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Lauterbach:

"Kaum melden die Kliniken, dass eine Überlastung ihrer Stationen nicht mehr droht, wechselt Gesundheitsminister Lauterbach schwuppdiwupp die Begründung für die Beibehaltung der Maßnahmen und sagt, nun gelte es "400 bis 500 Tote am Tag" zu verhindern. Ja, es gibt Tote, unvermeidlich. Aber wer es will, kann sich heute als Bürger selbst recht gut vor einem schweren Verlauf schützen. Mit "Bedrohungsszenarien ins Blaue hinein" ließen sich keine Grundrechtsbeschränkungen rechtfertigen, warnt zu Recht der Ethikrat. Lauterbach hat unbestrittenen seine Verdienste als rastloser Mahner in der Pandemie. Aber das Land braucht jetzt keinen Angstminister, sondern einen, der die Gesellschaft mit kühlem Kopf aus der Pandemie führt, statt sie länger als nötig in ihr gefangen zu halten."/kkü/DP/men