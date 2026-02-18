Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merkel/CDU-Parteitag

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der 'Münchner Merkur' zu Merkel/CDU-Parteitag:

"Sie ist wieder da. Nach sieben Jahren Desinteresse an ihrer Partei hat sich Angela Merkel für Freitag zum CDU-Parteitag in Stuttgart angemeldet. Dem hochnervösen Parteichef Friedrich Merz dürfte der Überraschungsgast so willkommen sein wie eine akute Zahnweh-Attacke am ersten Urlaubstag. Denn Merkel und Merz: Diese Beziehung ist bis heute toxisch. Weil das so ist, wollen viele in der Partei auch nicht der rührenden Deutung der CDU-Führung folgen, Merkel wolle ein Zeichen der Geschlossenheit setzen. Merz ist angeschlagen, eine Umfrage bescheinigt ihm, noch unbeliebter zu sein als der glücklose Ampelkanzler Olaf Scholz. Und er muss sich am Freitag zu allem Übel zur Wiederwahl als Parteichef stellen. Es ist eher kein Zufall, dass Merkel ausgerechnet in dem Moment wieder die Bühne betritt, in dem sie die Schwäche ihres Nachfolgers riechen kann."/yyzz/DP/men