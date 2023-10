Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/CDU-K-Frage

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/CDU-K-Frage:

"Mit Merz als Kanzlerkandidat geht's nicht, sagen die Merkel-Leute in der CDU: zu polarisierend, zu wenig populär bei jungen und weiblichen Wählern. Ohne ihn geht's aber auch nicht. Der CDU-Chef war es, der der Ampelregierung in den letzten Wochen unerschrocken deren Angstthema Asyl aufzwang und den Wahlkämpfern Boris Rhein in Hessen und Markus Söder in Bayern auf den letzten Metern den nötigen Rückenwind verschaffte. Trotzdem geht nach dem Sieg Rheins, der geräuschlos mit dem Grünen koaliert, der CDU-Streit über den richtigen Kanzlerkandidaten munter weiter. Doch führt die Debatte darüber, ob die CDU die Macht in Berlin mit der Methode Merz oder der Methode Merkel zurückerobern soll, in die Irre. Amtierende Koalitionschefs wie Boris Rhein oder Hendrik Wüst in NRW müssen immer präsidialer auftreten als Oppositionsführer, die wie Merz die Zuspitzung brauchen, um sich den Wählern als Gegenmodell zu empfehlen."/yyzz/DP/ngu