Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/CDU-Parteitag

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Merz/CDU-Parteitag:

"Merz-Nörgler, und davon gibt es in Deutschland und auch in der CDU nicht zu knapp, müssen jetzt stark sein: Er wolle noch für eine "längere Zeit" Kanzler bleiben, ließ der 70-Jährige unter Hinweis auf seinen rüstigen 102-jährigen Vater wissen. 2033, am Ende der nächsten Wahlperiode, wäre er 77. Zwar haben bei der Zukunftsplanung des Regierungschefs die Wähler ein Wörtchen mitzureden. Aber JU, Merkelflügel und ehrgeizige Ministerpräsidenten wissen vor dem Parteitag jetzt schon mal Bescheid. Auch wenn viele unzufrieden sind mit Merz, weil die Reformen nicht vorankommen: Für das Ausland ist er schon der starke Kanzler geworden, nach dem sich Europa gesehnt hat. Trump schätzt, Putin fürchtet ihn. Die CDU wäre Deutschlands dümmste Partei, würde sie ihren Chef vor wichtigen Landtagswahlen nicht mit einem guten Wiederwahlergebnis stärken."/yyzz/DP/men

