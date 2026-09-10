10.09.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/Generaldebatte

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/Generaldebatte:

"In Sachsen-Anhalt hat die AfD mit Ulrich Siegmund ihr freundliches Gesicht hervorgekehrt. Im Bundestag zeigten AfD-Chefin Alice Weidel und die Ihren gestern ein ganz anderes: vulgär, hassverzerrt, unsympathisch. Selten hat sich eine Partei im hohen Haus mit lärmenden Pöbeleien so daneben benommen, wie es die AfD während der gesamten Rede des Kanzlers tat. Im Rausch des Sieges fallen bei den Rechtsradikalen alle Hemmungen. 'Sie wollen unser Land destabilisieren', schmetterte der Kanzler Weidels düsterer Untergangserzählung und dem Geschrei ihrer Freunde entgegen. Doch hatte die AfD-Chefin keine Mühe, den wundesten Punkt des Kanzlers zu treffen. Dafür genügte ihr ein einziger süffisanter Satz: 'Ihre Zeit ist abgelaufen.'"/yyzz/DP/stw

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