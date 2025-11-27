|
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/Regierungserklärung
MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/Regierungserklärung:
"In seiner Regierungserklärung bat der Kanzler um etwas, was ihm die meisten Deutschen nach sechs Monaten im Amt nicht mehr schenken wollen: Geduld. Und wer wollten ihnen das verdenken? Die Wirtschaft stagniert seit 2019, die Arbeitslosenzahlen steigen, die Industrie flieht. Geduld ist ein Luxus, den sich unser Land nicht mehr leisten kann. Und doch: Eine bessere Wahl als Friedrich Merz, der viel verspricht, aber wegen der Blockade der SPD nur in Minischritten vorankommt, hat unser Land nicht. Dass die Rivalen Wüst und Söder ihn öffentlich stützen müssen, zeigt den Ernst der Lage. Die Rentenrebellen von der JU und die sie anfeuernden Wirtschaftskapitäne wissen: Geht der Kanzler im Rentenstreit unter, dann treibt das Staatsschiff in stürmischer See ins Ungewisse."/yyzz/DP/he
