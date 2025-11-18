18.11.2025 05:34:38

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/Rente

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Münchner Merkur" zu Merz/Rente:

"Der Rentenstreit zwischen Kanzler und Junger Union hat das Zeug, die Koalition zu sprengen. Die Rente ist der SPD heilig. Dafür zöge sie mit fliegenden Fahnen in Neuwahlen. CDU und CSU hingegen haben bei dem Thema wenig zu gewinnen. Friedrich Merz sitzt in der Falle. Schon wieder. Daran ist der Kanzler auch selbst schuld. Ein Regierungschef muss die gesamte Klaviatur der Machtpolitik beherrschen. Er muss schmeicheln, tricksen, zur Not gerissen sein können. Er braucht Raffinesse und strategisches Geschick. Von all dem hat Merz bisher wenig gezeigt. Die JU hat er mit seinem groben Ton verärgert. Doch den Urfehler hat er schon in den Koalitionsverhandlungen begangen, als er der SPD ein Mega-Schulden-Paket ohne Gegenleistungen schenkte. Jetzt ziehen ihn die Genossen bei Bürgergeld und Rente am Nasenring durch die Manege."/yyzz/DP/men

