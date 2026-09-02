Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/Sachsen-Anhalt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/Sachsen-Anhalt:

"Wie auch immer die Sache im Osten ausgeht: Dem dünnhäutig gewordenen Kanzler bleibt nichts anderes, als in diesem stürmischen Wahl-September die Ohren anzulegen - und zu hoffen, dass der Sturm im Oktober durchgezogen ist, ohne die Bundes-Spitzen von SPD und CDU davongefegt zu haben. Und dass Deutschland sich irgendwann genug ergötzt hat an diesem ostdeutschen Wutbürger-Spektakel. Dort ließ man der AfD jeden Skandal durchgehen, sogar das irre Absingen der DDR-Hymne und die verräterische Russen-Militaria-Tasse im Schrank des sachsen-anhaltinischen AfD-Vordenkers Hans-Thomas Tillschneider. Dagegen ging beim Kanzler und seiner CDU sogleich jedes Wort im medialen Empörungsfuror unter. Haben wir eigentlich noch alle Tassen im Schrank?"/DP/jha