Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Ölheizungen, SPD und Grüne

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Ölheizungen, SPD und Grüne:

"Lange hat die SPD im Streit um Habecks Ölheizungsverbot geschwiegen. Jetzt bricht es umso heftiger aus ihr heraus: Kein gutes Haar lassen die Ministerpräsident(inn)en Schwesig, Weil und Dreyer am grünen Herzensthema. Zu teuer, zu unsozial, zu weltfremd. Es rumort, jetzt auch zwischen den Ampelpartnern SPD und Grüne. Auch beim Verbrenner-Aus schlug sich der Kanzler ins Lager der FDP. Und in Berlin will die SPD um Franziska Giffey um keinen Preis mit den Grünen weiterregieren. Bahnt sich da, nach dem Zerwürfnis zwischen Union und FDP, das nächste große Liebes-Aus an der deutschen Politik an? Es sieht so aus. Immer mehr dämmert den Genossen, dass sie es sind, die in der Beziehung mit den hippen urbanen Lifestyle-Grünen leiden. Und dass ihre meist nicht so betuchten Wähler es gar nicht schick finden, wenn ausgerechnet sie das Weltklima retten sollen."/ra/DP/ngu