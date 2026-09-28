28.09.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Olympia

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Olympia:

"Söder 1 - Wüst 0? Wer die Olympia-Entscheidung zum Signal für eine Kanzlerkandidatur umdeuten möchte, rutscht ab in Küchenpsychologie. Hier hat sich erstmal eine konzeptionell klar bessere Bewerbung durchgesetzt. Dennoch fallen zwei Dinge positiv auf. Hendrik Wüst ist ein ausgesprochen fairer Verlierer, zeigt in der Niederlage Größe. Und für Markus Söder gilt: Natürlich stabilisiert ihn dieser Erfolg für München in Bayern weiter. Er hat durch kluges Netzwerken erheblichen Anteil daran. Die erstaunliche, ehrliche Allianz mit dem grünen OB Dominik Krause ist das politische Rückgrat der weißblauen Bewerbung. In Zeiten tiefer gesellschaftlicher Gräben und politischer Jeder-gegen-jeden-Schlachten ist das mal eine schöne Ausnahme. Schlau war auch der temporäre Schulterschluss mit Nord-MP Daniel Günther, der auf olympisches Segeln in Kiel hoffen kann."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen