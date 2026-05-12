12.05.2026 05:34:43

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Pistorius/Ukraine

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Pistorius/Ukraine:

"Wenn ihr schon der Weg in die Nato versperrt bleibt, dann soll sich die Ukraine zumindest in ein "Stachelschwein" verwandeln und so wehrhaft werden, dass sogar die zweitstärkste Armee der Welt sich daran die Zähne ausbeißt. Wenn nicht alles täuscht, dann haben die Europäer, voran der Kanzler, mit ihrer entschlossenen Unterstützung für die aufopferungsvoll kämpfenden Ukrainer dieses Ziel erreicht: Putin sinniert plötzlich laut über ein nahendes Kriegsende. Und Verteidigungsminister aus aller Welt geben sich in Kiew die Klinke in die Hand, um dort Nachhilfe in moderner Drohnenkriegsführung zu erhalten. Für Europa ist die Ukraine, anders als von der AfD behauptet, längst kein Bittsteller mehr, sondern ein unverzichtbarer strategischer Partner."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es zum Start nach oben. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen